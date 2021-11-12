У "Дії" прибрали функцію "видалити COVID-сертифікат”

Про це у Telegram написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.



“Щойно прочитав пост у Facebook, як користувач випадково видалив сертифікат із “Дії” у найбільш незручний момент, оскільки кнопка видалити одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката”, - зазначив він.



Федоров додав, що функцію "видалити COVID-сертифікат” прибрали взагалі. Після затвердження Google та Apple вона буде доступна у маркетах обох компаній.



Нагадаємо, 9 листопада Мінцифри повідомило, що запускає офлайн-пункти підтримки "Дії" по всій Україні.