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У Дії розпочнуть бета-тестування спрощеної подачі заяви на субсидію. Як долучитися

9 листопада, 2023 четвер
11:33
Суспільство застосунок Дія

Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування подання спрощеної заяви про отримання субсидії на оплату комунальних послуг, газу та палива у Дії

Про це інформує пресслужба Мінцифри. 

"На порталі Дія можна буде подати заяву про отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ. Раніше заповнення розширеної заяви займало близько 30 хвилин. Удосконалюємо сервіс, щоб ви могли отримувати послугу за 10 хвилин і заповнювали всього 7 кроків замість 21", - розповіли у міністерстві. 

Для того, щоб долучитися до бета-тестування потрібно бути користувачем Дії, мати українське громадянство, картку платника податків (РНОКПП), підстави для отримання субсидії. Крім того, новий сервіс доступний лише для тих, хто не отримував субсидію раніше. 

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.

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