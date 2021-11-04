У "Дії" спростять отримання допомоги для вагітних і породіль

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.



"Внесені зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми підвищать доступність послуг для непрацюючих жінок, студенток, жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості, жінок, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства тощо", - йдеться в повідомленні.



У міністерстві прогнозують, що за спрощеною процедурою допомогу отримуватимуть близько 14 тис. жінок щомісяця.



Відтепер замість паперової довідки використовуватимуть сформований у Реєстрі медичних висновків у електронній системі охорони здоров'я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність і пологи".



У разі неможливості скористатися "Дією" можна отримати допомогу на підставі паперової довідки.



Остаточно отримання допомоги для вагітних і породіль спростять після запровадження електронної взаємодії застосунку "Дія" з Реєстром медичних висновків у електронній системі охорони здоров'я.

Раніше Кабмін ухвалив проєкт постанови, за яким внутрішньо переміщені особи зможуть подати заявку на грошову допомогу онлайн через портал "Дія".

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