Уряд спростив процедуру подання заявки на грошову допомогу для ВПО - це можна буде робити в "Дії"
Кабмін ухвалив проєкт постанови, за яким внутрішньо переміщені особи зможуть подати заявку на грошову допомогу онлайн через портал "Дія"
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Внутрішньо переміщені особи зможуть оформити допомогу для покриття витрат на проживання через портал "Дія". Уряд спростив процедуру подання заявки та призначення такої допомоги. Це рішення позбавить тисячі людей необхідності витрачати свій час на черги в кабінетах та зайві бюрократичні процедури", - написав Шмигаль.
Щоб подати подати заявку достатньо увійти в "Дію", заповнити заявку, підписати її електронним підписом та надіслати.
Продовжити або припинити грошову допомогу можна буде без повторного подання довідки про взяття на облік ВПО. Довідка автоматично з’явиться у застосунку завдяки синхронізації з інформаційними системами Мінсоцполітики.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо спрощеного набуття громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали Україну на фронті.
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