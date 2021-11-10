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У "Дії" відображатиметься посвідка на тимчасове проживання, - Федоров

10 листопада, 2021 середа
13:59
Суспільство Дія

На засіданні у середу, 10 листопада, Кабмін затвердив постанову, згідно з якою у застосунку “Дія” відображатиметься посвідка на постійне та на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства

Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

“Щойно ухвалили на засіданні Кабміну постанову, яка дозволить відображати в “Дії” посвідку на тимчасове та постійне проживання (біометричне). Скоро запустимо!” - заявив він.


Мінцифри повідомляє, що за статистикою Державної міграційної служби в Україні постійно та тимчасово легально проживає понад 470 тис. іноземців. Тепер вони також зможуть користуватися держпослугами онлайн та підтверджувати свою особу за допомогою документів у "Дії".

Крім того, іноземці, які мають біометричні посвідки, зможуть у кілька кліків згенерувати Дія.Підпис у застосунку. Вони отримають український електронний підпис, яким зможуть користуватися для отримання держпослуг онлайн.  
  • Нагадаємо, Мінцифри планує запустити 100 офлайн-пунктів підтримки "Дії" у 20 областях України на цьому тижні.
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