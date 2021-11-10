У "Дії" відображатиметься посвідка на тимчасове проживання, - Федоров

Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.



“Щойно ухвалили на засіданні Кабміну постанову, яка дозволить відображати в “Дії” посвідку на тимчасове та постійне проживання (біометричне). Скоро запустимо!” - заявив він.

Нагадаємо, Мінцифри планує запустити 100 офлайн-пунктів підтримки "Дії" у 20 областях України на цьому тижні.