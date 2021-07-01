У "Динамо" вирішили замінити травмованого Бесєдіна хорватським бомбардиром
Форвард хорватської "Гориці" Кристіян Ловріч може продовжити кар'єру в київському "Динамо"
Про це повідомляє "Динамо Київ Inside".
"Динамо" вийшло на трансферний ринок через травму українського форварда Артема Бєсєдіна, який пропустить тривалий термін. Київський топ-клуб не може залишитись так довго без нападника.
Головним претендентом на місце Бесєдіна є Кристіян Ловріч. Кияни вже цікавилися футболістом в цьому році, але угоди між клубами досягти не вдалося. Контракт Ловрича з "Горицею" розрахований до 31 травня 2023 року.
У цьому сезоні 25-річний Кристіян Ловріч зіграв за "Горіцу" 32 матчі, забив 18 голів і віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 6 млн євро.
У березні цього року Ловріч дебютував у збірній Хорватії з футболу.
- 17 березня повідомлялось, що "Динамо" активно цікавиться нападником хорватської "Гориці" Кристіяном Ловрічем.
- 30 червня стало відомо, що травмований Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020.
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