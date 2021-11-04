У "Дніпрі-1" заговорили про трансфер Коноплянки
Виконавчий директор СК "Дніпро-1" Андрій Русол заявив, що хотів би бачити в команді Євгена Коноплянку
Про це повідомляє YouTube-канал "Трендець".
Русол не думає, що півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка повернеться до Дніпра найближчим часом, але хотів би цього.
"Якби Коноплянка захотів повернутися до Дніпра? Я думаю, ми поспілкувалися б і були б тільки раді. Але не думаю, що цей момент близький. Бо Женя ще здатний себе показати на вищому рівні. Але згодом не бачу проблем", - сказав Андрій Русол.
Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 2 млн євро.
- У липні півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка заявив, що у новому сезоні перед командою стоїть завдання перемогти в чемпіонаті України.
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