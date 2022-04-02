У Дніпрі ППО збила чотири російські ракети та безпілотник
Вночі 2 квітня, під час російської атаки на Дніпро українською протиповітряною обороною було збито чотири ворожі ракети та безпілотник
Про це повідомляє МВС.
Зазначається, що внаслідок атаки було зруйновано три будівлі, знищено вісім одиниць техніки та поранено дві людини.
"У Дніпрі ППО збила чотири ворожі ракети та безпілотник. Але є й влучання. Через вибухи зруйнований інфраструктурний об'єкт - три будівлі та вісім одиниць техніки. На місці сталася пожежа. Поранені двоє людей. Загиблих немає", - поінформували у МВС.
Крім цього, у Кривому Розі зафіксовано вороже влучання в автозаправку. Пожежа ліквідована. Постраждалих немає.
- Вночі проти 2 квітня у Дніпрі пролунали вибухи.
- Пізніше, 2 квітня, стало відомо, що у Дніпрі росіяни влучили ракетою в об'єкт інфраструктури, а у Кривому Розі - в автозаправку.
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