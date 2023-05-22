У Дніпрі прогриміли вибухи, в ОВА кажуть про витриману нічну атаку
Проти ночі 22 травня під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи
Про це передає місцева влада.
Тривогу в регіоні оголосили о 02:27. А вже о 02:54 "Суспільне" писало про звуки вибухів. Близько 03:30 у місті знову пролунали вибухи.
Міський голова Борис Філатов закликав мешканців міста нічого не знімати і не публікувати.
Вже о 04:24 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що область витримала атаку, але не назвав подробиць.
"Фашисти. Терористи. Нелюди. Але, дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом. Поки нічого не коментуємо. Поставтесь серйозно до правил воєнного стану", - написав він.
Відбій тривоги в області припав на 04:05.
Окрім того, у цей період вибухи чули у Харкові та Запоріжжі.
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