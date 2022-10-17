У Дніпрі та області 17 жовтня вимикатимуть електроенергію

Про це повідомив директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко у своєму facebook.

У повідомленні йдеться, що відключення відбуватимуться для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми Дніпропетровщини, що сталися внаслідок обстрілів окупантів.

"Постарайтесь обмежити використання енергоємних приладів – бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів та зарядіть свої телефони та павербанки", - пише Коваленко.

Вночі 17 жовтня над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили три російські крилаті ракети, одна потрапила в об'єкт енергетичної інфраструктури.

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