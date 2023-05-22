Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Відомо, що цієї ночі ворог влучив у частину підрозділу ДСНС у Дніпрі. На місці прильоту було дві пожежі. Наші рятувальники вже ліквідували ці пожежі. Проте внаслідок атаки знищено понад 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС. Це також велика проблема. Також у Дніпрі зазнала пошкоджень територія приватного підприємства, дитячого садочку та 9 багатоповерхівок", - розповів Курячий.