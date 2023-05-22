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У Дніпрі внаслідок атаки РФ знищено понад 20 одиниць спецтехніки ДСНС, - депутат облради Курячий

22 травня, 2023 понедiлок
10:45
Війна з Росією Атака на Дніпропетровщину

Депутат Дніпропетровської обласної ради Максим Курячий повідомив, що внаслідок нічної атаки РФ у Дніпрі знищено 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Відомо, що цієї ночі ворог влучив у частину підрозділу ДСНС у Дніпрі. На місці прильоту було дві пожежі. Наші рятувальники вже ліквідували ці пожежі. Проте внаслідок атаки знищено понад 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС. Це також велика проблема. Також у Дніпрі зазнала пошкоджень територія приватного підприємства, дитячого садочку та 9 багатоповерхівок", - розповів Курячий.

  • Проти ночі 22 травня під час повітряної тривоги росіяни атакували Дніпро та область. Під удар потрапили будівлі рятувального підрозділу, приватне підприємство, адмінбудівлі, будинки, дитсадок і магазини
Росія
Дніпро
російська армія
Дніпропетровщина
окуповані території
окупанти
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