У Дніпропетровській області ППО збили дві російські ракети

Про це повідомляє повітряне командування "Схід".



"Дніпропетровська область: ракетна загроза пройшла! Силами протиповітряної оборони збиті обидві ракети", – йдеться в повідомленні.



Також зазначають, що на харківському напрямку був збитий безпілотник противника.

Нагадаємо, у Миколаївській області над житловими будинками збили крилату ракету.

ЗСУ знищили колони техніки та батальйонно-тактичну групу окупантів, котрі рухалися в бік Кам'янки на Харківщині.

Російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Натомість відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою.

Також повідомляли, що розвідка оприлюднила імена російських військових ракетної бригади, які обстрілюють українські міста.