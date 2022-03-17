У Дніпропетровській області ППО збили дві російські ракети
У четвер, 17 березня, українські засоби протиповітряної оборони збили дві російські ракети в Дніпропетровській області
Про це повідомляє повітряне командування "Схід".
"Дніпропетровська область: ракетна загроза пройшла! Силами протиповітряної оборони збиті обидві ракети", – йдеться в повідомленні.
Також зазначають, що на харківському напрямку був збитий безпілотник противника.
- Нагадаємо, у Миколаївській області над житловими будинками збили крилату ракету.
- ЗСУ знищили колони техніки та батальйонно-тактичну групу окупантів, котрі рухалися в бік Кам'янки на Харківщині.
- Російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Натомість відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою.
- Також повідомляли, що розвідка оприлюднила імена російських військових ракетної бригади, які обстрілюють українські міста.
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