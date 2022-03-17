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Головна війна з Росією У Дніпропетровській області ППО збили дві російські ракети

У Дніпропетровській області ППО збили дві російські ракети

17 березня, 2022 четвер
15:25
війна з Росією ППО збили

У четвер, 17 березня, українські засоби протиповітряної оборони збили дві російські ракети в Дніпропетровській області

Про це повідомляє повітряне командування "Схід". 

"Дніпропетровська область: ракетна загроза пройшла! Силами протиповітряної оборони збиті обидві ракети", – йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що на харківському напрямку був збитий безпілотник противника.

  • Нагадаємо, у Миколаївській області над житловими будинками збили крилату ракету.
  • ЗСУ знищили колони техніки та батальйонно-тактичну групу окупантів, котрі рухалися в бік Кам'янки на Харківщині.
  • Російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Натомість відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою.
  • Також повідомляли, що розвідка оприлюднила імена російських військових ракетної бригади, які обстрілюють українські міста.

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ППО
ракета
Дніпропетровська область
війна новини
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