У "ДНР" заявили про намір судити 5 іноземців, які воювали на боці України
Так званий верховний суд "ДНР" розгляне справу п'яти іноземців, які воювали на боці України
Про це йдеться в телеграмі псевдосуду "ДНР".
"У провадження Апеляційної палати "Верховного суду ДНР" надійшла кримінальна справа стосовно іноземних громадян Густавссона Матіаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хілі Ділана, Хілла Ендрю, яких звинувачують у найманстві", - йдеться в повідомленні.
У британській газеті Telegraph додають, що серед іноземців троє - громадяни Британії.
22-річного гуманітарного працівника Кембриджшира Ділана Хілі, військового волонтера Ендрю Хілла та Джона Гардінга судитимуть у підтримуваному РФ "Верховному суді Донецької Народної Республіки".
Їх судитимуть разом із двома чоловіками з Хорватії та Швеції як "іноземних громадян, звинувачених у найманстві".
Повідомляється, що чоловіків служили у полку "Азов" та інших частинах, які захопили у Маріуполі.
- Слідчі "ДНР" звинуватили у "найманстві" ще двох громадян Великої Британії, які воювали в складі Збройних сил України.
- 9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ.
- Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
- 10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.
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