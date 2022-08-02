Про це йдеться в телеграмі псевдосуду "ДНР".

"У провадження Апеляційної палати "Верховного суду ДНР" надійшла кримінальна справа стосовно іноземних громадян Густавссона Матіаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хілі Ділана, Хілла Ендрю, яких звинувачують у найманстві", - йдеться в повідомленні.

У британській газеті Telegraph додають, що серед іноземців троє - громадяни Британії.

22-річного гуманітарного працівника Кембриджшира Ділана Хілі, військового волонтера Ендрю Хілла та Джона Гардінга судитимуть у підтримуваному РФ "Верховному суді Донецької Народної Республіки".

Їх судитимуть разом із двома чоловіками з Хорватії та Швеції як "іноземних громадян, звинувачених у найманстві".

Повідомляється, що чоловіків служили у полку "Азов" та інших частинах, які захопили у Маріуполі.

Слідчі "ДНР" звинуватили у "найманстві" ще двох громадян Великої Британії, які воювали в складі Збройних сил України.

9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ.

Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.

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