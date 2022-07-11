У ДСНС розповіли про будинки, в яких небезпечно ховатися під час обстрілів

Про це розповів заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк в ефірі всеукраїнського марафону.

Данилюк вкаазв, що найбільших руйнувань зазнають панельні будинки, оскільки вони складаються, як карткові будинки.

"Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, то люди там можуть вижити. Якщо це цегляний будинок, якщо пішов ракетний обстріл і будинок руйнується, то він розпадається на такі дрібні матеріали, що там вижити дуже важко", - сказав він.

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Представник ДСНС сказав, що якщо людина знаходиться під час прильоту посеред двох стін, то це збільшує шанси на життя.

Він особливо наголосив, що під час повітряної тривоги потрібно ховатись в укриттях спеціально для цього створених.

11 липня у Харкові від ранкових обстрілів постраждали понад 30 людей, серед них 2 дітей.

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