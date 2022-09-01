У ДСНС розповіли про стан ліквідації торф’яних пожеж на Київщині
У ДСНС повідомили офіційну інформацію щодо ліквідації торф’яних пожеж у Київській області станом на 20:00
Як зазначили у ДСНС, ліквідовано чотири осередки загорання торфовищ:
- с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га;
- с. Шибене Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,3 га;
- с. Стоянка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,7 га;
- с. Феневичі Вишгородського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,003 га.
Також рятувальники повідомили, що триває гасіння двох осередків:
- с. Соснівка, Вишгородського району. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.
- с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.
"Шановні громадяни! Зберігайте спокій! Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована! Немає причин для паніки адже зараз це сезонне явище! У разі виявлення осередків загорання телефонуйте до Служби порятунку 101!", - кажуть у ДСНС.
- Нагадаємо, жителі Києва й області 1 вересня можуть бачити задимленість і відчувати неприємний запах через гасіння пожеж у екосистемах
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