У ДТП під Харковом загинули волонтер і його вагітна дружина, ще двоє людей травмовані

Про це повідомляє поліція Харківської області.



"Автопригода сталася 10 грудня близько 15:20. На окружній дорозі зіштовхнулися два цивільні автомобілі "Skoda Fabia" та "Hyundai Elantra"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП на місці загинули 27-річний водій "Hyundai Elantra" та його 23-річна дружина.

37-річного водія та 34-річного пасажира "Skoda Fabia" госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 3 ст. 286 КК України).

Представник харківського хабу мережі порятунку Save Ukraine Микола Кулеба поінформував, що подружжя, яке було в автомобілі "Hyundai Elantra", були волонтерами хабу. Він також додав, що жінка була вагітна.

"Артур Виноградов від самого початку війни займався волонтерською діяльністю. Він доставляв гуманітарну допомогу та евакуював сотні людей із найнебезпечніших районів, що постійно перебувають під обстрілами. З нашою мережею порятунку він почав співпрацювати улітку минулого року. Згодом до нього долучилася молода дружина Дарина", - пише він.

За його словами, Артур відповідав за евакуацію на Куп’янському напрямку. Після евакуації допомагав людям з речами першої потреби. Він розповідає, що Дарина увесь час була поруч зі своїм чоловіком і взяла на себе завдання з реєстрації евакуйованих.

Кулеба говорить, що саме Артур першим отримав дозвіл на проїзд в деокупований Вовчанськ, коли селище ще було замінованим. Він одним з першим поїхав туди, щоб відвезти людям гуманітарну допомогу й евакуювати людей.

"Сьогодні (11 грудня, - ред.) о 7 ранку Артур планував виїжджати на евакуацію до Куп'янська", - зазначив Кулеба.