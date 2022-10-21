Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"У Пінському та Столінському районах Республіки Білорусь білоруськими спецслужбами посилюються режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеорегістраторів", - йдеться в повідомленні.

Також у військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку, наголошується на готовності до виклику.

Раніше розвідка Великої Британії заявила, що імовірність наступу на Україну з Білорусі є мінімальною.

Американський Інститут вивчення війни оцінив ризик наступу з Білорусі як невисокий.

Своєю чергою офіцер збройних сил США у відставці, військовий експерт Гаррі Табах заявив, що до можливого наступу окупантів із Білорусі слід готуватися, але такий розвиток подій "не змінить щось у цій війні"

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