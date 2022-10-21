У двох районах Білорусі заборонили відеозйомку, а у військових комісаріатах уточнюють дані чоловіків призовного віку, - Генштаб ЗСУ
Білоруські спецслужби посилюють режимно-адміністративні заходи. А у військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"У Пінському та Столінському районах Республіки Білорусь білоруськими спецслужбами посилюються режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеорегістраторів", - йдеться в повідомленні.
Також у військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку, наголошується на готовності до виклику.
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