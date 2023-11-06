У Джанкої окупант намагався вбити літню жінку: Атеш розповів про терор росіян проти цивільних на ТОТ
Влада РФ заохочує терор своїх військових на тимчасово окупованих територіях України. В одному з сіл Джанкойського району військовий ЗС РФ намагався вбити літню жінку
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агент "Атеш з Джанкойського управління поліції повідомив, що в одному з сіл району російський військовий пізно ввечері увірвався до будинку літньої жінки та намагався її вбити, але сусіди викликали поліцію та окупанта вдалося затримати.
"Російське керівництво заохочує терор своїх військових на окупованих територіях. Кількість злочинів за участю росіян невпинно зростає. Чого тільки варта недавня трагедія, коли військові ЗС РФ убили 9 людей з дітьми в окупованій Волновасі", - заявили в "Атеш".
Агенти руху також додають, що спостерігаються часті випадки самовільного відлучення з розташування військових частин, під час яких зникають російські військові. З огляду на це окупаційна влада збільшила кількість патрулів військової поліції та кількість камер по місту.
Фото: https://t.me/atesh_ua
- У тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області 29 жовтня російський окупант розстріляв родину із дев'яти членів, серед них двоє дітей.
- 2 листопада партизани руху "Атеш" зафіксували, що до тимчасово окупованого Джанкоя прибувають нові російські мобілізовані: їх відвозять у військове містечко біля аеродрому.
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