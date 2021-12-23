У Еквадорі запровадили обов'язкову COVID-вакцинацію

Про це йдеться у заяві МОЗ країни.

"В Еквадорі оголошується обов'язкова вакцинація від коронавірусу", - йдеться в заяві відомства.

Ршення прийнято через зростання випадків зараження на COVID-19 і загрозою поширення нових штамів, зокрему "Омікрону".

"Вакцинація не буде обов'язковою для тих, у яких є медичні протипоказання", - уточнили в міністерстві.

За даними відомства, станом на 21 грудня від коронавірусу в країні були повністю щеплені 77,2% жителів старше 5 років.

Коста-Рика першою у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від коронавірусу.

Індонезія, Мікронезія та Туркменістан зробили щеплення від коронавірусу обов’язковими для всіх дорослих.

Австрія стала першою країною в Європі, яка зробить вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх жителів з 1 лютого 2022 року, а Німеччина та деякі інші європейські країни розглядають можливість запровадження обов'язкових щеплень від коронавірусу.