Перша країна у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від COVID-19
Коста-Рика першою у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від коронавірусу
Про це повідомляє BBC.
Національна комісія Коста-Рики з вакцинації та епідеміології заявила, що вакцинація від коронавірусу буде обов'язковою для всіх неповнолітніх.
Коста-Рика домовилася з компанією Pfizer, що у березні 2022 року придбає партію вакцини у 3,5 млн доз, з них 1,5 млн направлять на вакцинацію дітей.
Влада Коста-Рики ухвалила відповідне рішення після того, як Управління з контролю за продуктами та ліками США схвалило застосування вакцини виробництва Pfizer/BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років. У ході випробувань препарат виявив ефективність 91% серед дітей.
- Нагадаємо, 3 листопада у США дозволили вакцинувати Pfizer дітей від 5 до 11 років.
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