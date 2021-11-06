Перша країна у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від COVID-19

Про це повідомляє BBC.

Національна комісія Коста-Рики з вакцинації та епідеміології заявила, що вакцинація від коронавірусу буде обов'язковою для всіх неповнолітніх.

Коста-Рика домовилася з компанією Pfizer, що у березні 2022 року придбає партію вакцини у 3,5 млн доз, з них 1,5 млн направлять на вакцинацію дітей.

Влада Коста-Рики ухвалила відповідне рішення після того, як Управління з контролю за продуктами та ліками США схвалило застосування вакцини виробництва Pfizer/BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років. У ході випробувань препарат виявив ефективність 91% серед дітей.