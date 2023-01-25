У ЄС погодили продовження санкцій проти РФ на пів року, - журналіст Йозвяк

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у твіттері.

"Посли ЄС тепер офіційно дали зелене світло на продовження всіх економічних санкцій ЄС на Росію ще на шість місяців", - написав він.

Країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

23 січня ще вісім країн Європи приєднались до рішення блоку про персональні санкції проти осіб у зв’язку з воєнною агресією РФ проти України, які були продовжені у вересні 2022 року.