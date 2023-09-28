У ЄС погодили реформу надання притулку біженцям, - ЗМІ

Про це пише Bild.

Зокрема, цю пропозицію підтримала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Без згоди німецької влади досягти кваліфікованої більшості було б неможливо. Пропозицію відкинули лише Польща та Угорщина, які в принципі не готові приймати у себе біженців.

Нові правила для біженців, які збираються ухвалити в Євросоюзі, покликані різко скоротити приплив нелегальних мігрантів.

Біженців відсіватимуть на зовнішніх кордонах ЄС: нелегали з країн, громадяни яких рідше ніж у 20% випадків отримують право залишитися в ЄС, будуть інтерновані у спеціальні табори. У разі відмови для них передбачено процедуру оперативної депортації — при цьому вони не вважатимуться такими, що в'їхали на територію ЄС.

Такий же порядок буде передбачено для громадян держав, які належать до категорії безпечних — у них з погляду влади ЄС дотримуються прав людини. До таких країн, швидше за все, віднесуть, наприклад, Марокко, Туніс, Алжир, Туреччину, Боснію та Герцеговину, Сербію, а також Молдову та Грузію.

Мігранти, які прибудуть до ЄС транзитом через так звані безпечні держави, будуть позбавлені можливості подати клопотання про притулок — їх відправлятимуть назад до країни, з якої вони приїхали.

Термін утримання в таборах, в яких переміщення біженців обмежене, не повинно перевищувати шести місяців.