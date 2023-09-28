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У ЄС погодили реформу надання притулку біженцям, - ЗМІ

28 вересня, 2023 четвер
21:09
Світ біженці

Більшість міністрів закордонних справ країн ЄС домовилися щодо проведення реформи надання притулку на території Євросоюзу

Про це пише Bild.

Зокрема, цю пропозицію підтримала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Без згоди німецької влади досягти кваліфікованої більшості було б неможливо. Пропозицію відкинули лише Польща та Угорщина, які в принципі не готові приймати у себе біженців.

Нові правила для біженців, які збираються ухвалити в Євросоюзі, покликані різко скоротити приплив нелегальних мігрантів.

Біженців відсіватимуть на зовнішніх кордонах ЄС: нелегали з країн, громадяни яких рідше ніж у 20% випадків отримують право залишитися в ЄС, будуть інтерновані у спеціальні табори. У разі відмови для них передбачено процедуру оперативної депортації — при цьому вони не вважатимуться такими, що в'їхали на територію ЄС.

Такий же порядок буде передбачено для громадян держав, які належать до категорії безпечних — у них з погляду влади ЄС дотримуються прав людини. До таких країн, швидше за все, віднесуть, наприклад, Марокко, Туніс, Алжир, Туреччину, Боснію та Герцеговину, Сербію, а також Молдову та Грузію.

Мігранти, які прибудуть до ЄС транзитом через так звані безпечні держави, будуть позбавлені можливості подати клопотання про притулок — їх відправлятимуть назад до країни, з якої вони приїхали.

Термін утримання в таборах, в яких переміщення біженців обмежене, не повинно перевищувати шести місяців.

  • Водночас 28 вересня Рада Європейського Союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.
ЄС
біженці
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