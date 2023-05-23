У ЄС засудили рішення Росії порушити кримінальну справу проти суддів МКС
Євросоюз рішуче засудив російське рішення порушити кримінальну справу проти прокурора та трьох суддів Міжнародного кримінального суду, які були долучені до розслідування злочинів під час російської агресивної війни проти України
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
"Європейський союз засуджує кримінальне провадження, що було ініційовано російською владою проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду. Будь-які російські дії проти мандату МКС та спроби залякати тих, хто залучені до розслідування міжнародних злочинів, що були скоєні в Україні, є політично мотивованими, безпідставними, невиправданими та неприйнятними. Вони є подальшим свідченням кремлівської неповаги до міжнародних правил та міжнародного права", - наголошується у документі.
ЄС підтвердив повну підтримку діяльності МКС, який є незалежною та неупередженою судовою інституцією, якій довіряють більше 120 країн з усіх регіонів світу, і яка забезпечує відповідальність за найтяжчі злочини.
"Ми твердо стоїмо поряд із Судом, та залишаємося готовими захищати його співробітників від будь-якого зовнішнього втручання у хід правосуддя та спрямованого на підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі країни-члени захищати принципи та цінності, які викладені у Римському статуті, та залишатися об’єднаними у боротьбі проти безкарності", - наголосив Жозеп Боррель.
- Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.
- 19 травня російське МВС оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна.
- У МКС відреагували на розшук Росією прокурора, який видав ордер на арешт Путіна, назвавши це спробою порушити мандат.
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