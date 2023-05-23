Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Європейський союз засуджує кримінальне провадження, що було ініційовано російською владою проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду. Будь-які російські дії проти мандату МКС та спроби залякати тих, хто залучені до розслідування міжнародних злочинів, що були скоєні в Україні, є політично мотивованими, безпідставними, невиправданими та неприйнятними. Вони є подальшим свідченням кремлівської неповаги до міжнародних правил та міжнародного права", - наголошується у документі.

ЄС підтвердив повну підтримку діяльності МКС, який є незалежною та неупередженою судовою інституцією, якій довіряють більше 120 країн з усіх регіонів світу, і яка забезпечує відповідальність за найтяжчі злочини.

"Ми твердо стоїмо поряд із Судом, та залишаємося готовими захищати його співробітників від будь-якого зовнішнього втручання у хід правосуддя та спрямованого на підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі країни-члени захищати принципи та цінності, які викладені у Римському статуті, та залишатися об’єднаними у боротьбі проти безкарності", - наголосив Жозеп Боррель.