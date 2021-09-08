У ЄС заявили про рідкісний нервовий розлад як можливий побічний ефект після AstraZeneca

Про це повідомляє Reuters.

У ЄС заявили, що причинно-наслідковий зв'язок між синдромом і вакциною AstraZeneca є можлививм після того, як було зареєстровано 833 випадки синдрому Гійена-Барре з 592 млн щеплень, отриманих по всьому світу до 31 липня.

ЕМА класифікувала побічний ефект як "дуже рідкісний".

Управління з контролю за продуктами і ліками США додало попередження про синдром Гієна-Барре як можливий побічний ефект щеплення компанії Johnson & Johnson.

Синдром Гійена-Барре - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Важкі випадки синдрому спостерігаються рідко, але вони можуть призводити практично до повного паралічу.