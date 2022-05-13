Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

За словами президента ФІФА, коли він став президентом ФІФА, то і подумати не міг, що "ситуація у світі буде такою сумною".

"Футбол, звичайно, приносить нам задоволення та емоції, що є найголовнішим його завданням. Але є проблеми, які футбол, на жаль, вирішити не може. Ми зараз у Європі зіткнулися з воєнним конфліктом, чого не знали вже давно. Коли я став президентом ФІФА, я й подумати не міг, що ситуація у світі буде такою сумною. Футбол не може зупинити війну, але може цьому сприяти, може допомагати, може вимагати миру. І саме це я роблю тут, як і на останньому конгресі ФІФА. Ми маємо докласти всіх зусиль заради миру. Щоб він знову прийшов в Україну. Маємо допомагати жертвам цієї війни", — сказав Джанні Інфантіно на конгресі ФІФА.

У Відні пройшов 46-й Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій, який розглянув цілу низку важливих питань. Дистанційно з України взяла участь делегація УАФ на чолі з президентом асоціації Андрієм Павелком.

1 квітня президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що Російський футбольний союз не виключили з організації, бо це "не варіант".

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