Президент ФІФА виправдався, чому не виключає Росію з організації

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.



"Виключення РФС з ФІФА - не варіант. Якщо ми не будемо збирати людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.



Також Інфантіно висловився, що відсторонення російських збірних і клуби від міжнародних турнірів - нелегке рішення.



"Сумно через те, що відбувається. Як президент ФІФА за останні чотири роки я стикався з конфліктами в світі. Люди страждають, а міжнародне співтовариство не робить те, що повинно. Ми змушені призупинити участь російських клубів і збірних, це нелегке рішення, яке ми повинні були прийняти. Рішення по Росії приймалося місяць тому. РФС звернувся до CAS, і ми чекаємо рішення суду. Подивимося, що буде далі", - сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

8 березня збірну Росії відсторонили від участі у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 з футболу, а клуби від усіх міжнародних змагань.

30 березня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію з міжнародних футбольних організацій.

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