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Президент ФІФА виправдався, чому не виключає Росію з організації

1 квітня, 2022 п'ятниця
04:50
Спорт Інфантіно та Путін

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що Російський футбольний союз не виключили з організації, бо це "не варіант"

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

"Виключення РФС з ФІФА - не варіант. Якщо ми не будемо збирати людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Також Інфантіно висловився, що відсторонення російських збірних і клуби від міжнародних турнірів - нелегке рішення.

"Сумно через те, що відбувається. Як президент ФІФА за останні чотири роки я стикався з конфліктами в світі. Люди страждають, а міжнародне співтовариство не робить те, що повинно. Ми змушені призупинити участь російських клубів і збірних, це нелегке рішення, яке ми повинні були прийняти. Рішення по Росії приймалося місяць тому. РФС звернувся до CAS, і ми чекаємо рішення суду. Подивимося, що буде далі", - сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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футбол
санкції
ФІФА
збірна Росії
Джанні Інфантіно
РФС
дискваліфікації
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