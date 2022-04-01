Президент ФІФА виправдався, чому не виключає Росію з організації
Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що Російський футбольний союз не виключили з організації, бо це "не варіант"
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
"Виключення РФС з ФІФА - не варіант. Якщо ми не будемо збирати людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Також Інфантіно висловився, що відсторонення російських збірних і клуби від міжнародних турнірів - нелегке рішення.
"Сумно через те, що відбувається. Як президент ФІФА за останні чотири роки я стикався з конфліктами в світі. Люди страждають, а міжнародне співтовариство не робить те, що повинно. Ми змушені призупинити участь російських клубів і збірних, це нелегке рішення, яке ми повинні були прийняти. Рішення по Росії приймалося місяць тому. РФС звернувся до CAS, і ми чекаємо рішення суду. Подивимося, що буде далі", - сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.
- 8 березня збірну Росії відсторонили від участі у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 з футболу, а клуби від усіх міжнародних змагань.
- 30 березня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію з міжнародних футбольних організацій.
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