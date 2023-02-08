У Федерації біатлону заперечили інформацію про повернення у збірну України спортсменки, яка виїхала до Росії після 24 лютого

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

"Росіян за їхні злочини проти України пробачити не можна. І я можу чітко сказати, що легіонерів з РФ, які можуть прагнути змінити громадянство на українське, ми не запрошуємо, і таких перемовин вести не будемо. Можу запевнити, що інформація, ніби хтось вже повернувся чи ось-ось повернеться до збірної України, є неправдою. Жодного звернення від спортсмена чи спортсменки, які виступали чи хочуть виступати за Україну в майбутньому, в мене немає", - сказав президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

Про те, що Катерина Бех повернеться у збірну України, повідомляли коментатор Андрій Столярчук та телеграм-канал "biathlonnews_com_ua".

Катерина Бех - уродженка Росії, проте в 2018 році біатлоністка прийняла рішення виступати за збірну Україну. Після 24 лютого цього року Бех покинула Україну та виїхала до Росії. Її було виключено з національної збірної.

У серпні 2022 року Катерина Бех увійшла до складу збірної Московської області, а у вересні виступила на другому етапі Кубка Співдружності в Раубічах та на літньому чемпіонаті Росії.