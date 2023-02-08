У Федерації біатлону заперечили інформацію про повернення у збірну України спортсменки, яка виїхала до Росії після 24 лютого
Президент Федерації біатлону України Іван Крулько спростував інформацію про можливе повернення росіянки Катерини Бех до збірної України
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
"Росіян за їхні злочини проти України пробачити не можна. І я можу чітко сказати, що легіонерів з РФ, які можуть прагнути змінити громадянство на українське, ми не запрошуємо, і таких перемовин вести не будемо. Можу запевнити, що інформація, ніби хтось вже повернувся чи ось-ось повернеться до збірної України, є неправдою. Жодного звернення від спортсмена чи спортсменки, які виступали чи хочуть виступати за Україну в майбутньому, в мене немає", - сказав президент Федерації біатлону України Іван Крулько.
Про те, що Катерина Бех повернеться у збірну України, повідомляли коментатор Андрій Столярчук та телеграм-канал "biathlonnews_com_ua".
Катерина Бех - уродженка Росії, проте в 2018 році біатлоністка прийняла рішення виступати за збірну Україну. Після 24 лютого цього року Бех покинула Україну та виїхала до Росії. Її було виключено з національної збірної.
У серпні 2022 року Катерина Бех увійшла до складу збірної Московської області, а у вересні виступила на другому етапі Кубка Співдружності в Раубічах та на літньому чемпіонаті Росії.
- У листопаді 2022 року стало відомо, що колишня учасниця збірної України з біатлону Катерина Бех отримала посвідку на проживання в Росії.
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