У Федерації легкої атлетики розповіли, які країни пропонували Магучіх громадянство

Про це повідомляє "Обозреватель".



Сафіуллін також заступився за Магучіх, яка потрапляла в скандали через фото з росіянкою Марією Ласіцкене.



"Ярослава займається своєю улюбленою справою, досягла великого успіху і не радіти цьому неможливо. Результати цього року у неї просто блискучі. А хтось із тих, що говорять на її адресу неприємне, можуть цим похвалитися? А те, що сталося... Ну, так прийнято в спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження - так вони віддають данину поваги чесній спортивній боротьбі. Тим більше Росія була покарана і не була представлена на Олімпіаді, не було там прапора РФ", - сказав керівник ФЛАУ Рафіль Сафіуллін.



Сафіуллін також розповів, що у Магучіх було чимало пропозицій про зміну громадянства.



"Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму? Мені її тренер Тетяна Володимирівна розповідала, що з 2017 року яких тільки пропозицій з приводу зміни громадянства не надходило - і з США, і від поляків, і хто тільки не запрошував. Але вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування", - закінчив думку очільник ФЛАУ.

Під час Олімпіади у Токіо спільне фото переможниці змагань у стрибках у висоту Марії Ласіцкене та бронзової медалістки Ярослави Магучіх спровокував скандал в Україні. Легкоатлетки знову знялися разом у вересні після фіналу "Діамантової ліги".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb