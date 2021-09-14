У Федерації легкої атлетики розповіли, які країни пропонували Магучіх громадянство
Голова Федерації легкої атлетики України Рафіль Сафіуллін розповів, які країни пропонували Ярославі Магучіх громадянство
Про це повідомляє "Обозреватель".
Сафіуллін також заступився за Магучіх, яка потрапляла в скандали через фото з росіянкою Марією Ласіцкене.
"Ярослава займається своєю улюбленою справою, досягла великого успіху і не радіти цьому неможливо. Результати цього року у неї просто блискучі. А хтось із тих, що говорять на її адресу неприємне, можуть цим похвалитися? А те, що сталося... Ну, так прийнято в спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження - так вони віддають данину поваги чесній спортивній боротьбі. Тим більше Росія була покарана і не була представлена на Олімпіаді, не було там прапора РФ", - сказав керівник ФЛАУ Рафіль Сафіуллін.
Сафіуллін також розповів, що у Магучіх було чимало пропозицій про зміну громадянства.
"Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму? Мені її тренер Тетяна Володимирівна розповідала, що з 2017 року яких тільки пропозицій з приводу зміни громадянства не надходило - і з США, і від поляків, і хто тільки не запрошував. Але вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування", - закінчив думку очільник ФЛАУ.
Під час Олімпіади у Токіо спільне фото переможниці змагань у стрибках у висоту Марії Ласіцкене та бронзової медалістки Ярослави Магучіх спровокував скандал в Україні. Легкоатлетки знову знялися разом у вересні після фіналу "Діамантової ліги".
- 9 вересня навколо Ярослави Магучіх виник новий скандал, після того, як вона знову сфотографувалась з Марією Ласіцкене після фіналу "Діамантової ліги".
- Після цього Магучіх заявила, що знялася з росіянкою Ласіцкене на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі.
- 14 вересня Ласіцкене відмовилася від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заради участі у заключних змаганнях сезону.
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