У фінів погіршилося ставлення до росіян, які мешкають у Фінляндії, - опитування

Про це пише Seura.

Опитування, проведене на замовлення видання, показало, що кількість людей, що позитивно ставляться до росіян, які живуть у Фінляндії, з березня зменшилась на 15%. На початку повномасштабного вторгнення 71% респондентів сказали, що їхнє ставлення до росіян залишається позитивним, попри війну. Тепер так вважають 56% опитаних.

"Доброзичливість і терпіння, які ми бачили раніше, зараз зменшуються через те, що війна затягується, розчарування зростає. І це націлено і на росіян, які проживають у Фінляндії, також", - сказав керівник дослідження Юхо Раконен.

Опитування також показало, що фіни, як і раніше, дуже критично ставляться до Росії. Майже 93% опитаних вказали, що негативно ставляться до російської держави, і лише 3% - позитивно. Зазначають, що подібними були цифри і в березні, але є невеликі відмінності в тому, чи респонденти тепер відчувають, що їхнє ставлення стало більш негативним через війну, чи залишилося таким самим.

Опитування було проведено Taloustutkimus у першій половині серпня серед тисячі фінів віком від 18 до 79 років.

16 серпня МЗС Фінляндії заявило, що видаватиме росіянам значно менше віз - пріоритетно для тих, хто приїжджає в країну за сімейними обставинами або для роботи.

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