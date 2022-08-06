У Фінляндії пропонують карати за поширення дезінформації на користь іноземної держави

Про це повідомляє Yle.

Згідно з пропозицією SUPO, спочатку людина, яка розповсюджує неправдиві відомості, отримуватиме попередження. У разі повторного поширення дезінформації наставатиме кримінальна відповідальність.

Зазначається, що пропозицію ще у квітні вніс на розгляд комітету з питань комунікації та транспорту парламенту Фінляндії керівник поліції безпеки Антті Пелттарі.

За словами заступника голови поліції безпеки Теєму Турунена, необхідно чітко позначити межі дій, за які наставатиме відповідальність.

"Зрозуміло, у правовій державі ми маємо дотримуватися принципів свободи слова. Покарання було б можливим у ситуаціях, коли людина сама розуміє, що діє на користь чужої держави і продовжує поширювати фейкові новини та неправдиві відомості, попри попередження поліції", – пояснив Турунен.

4 серпня глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна більше не видаватиме туристичні візи громадянам РФ. Відомо, що Фінляндія звернеться до решти ЄС з проханням почати дотримуватися тих же принципів.