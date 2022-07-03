У Фінляндії пропонують розмістити базу НАТО за 20 км від кордону з Росією

Про це повідомили в YLE.

Влада міста Лаппеєнранта сподівається, що міністерство оборони Фінляндії інвестуватиме саме у розташований на південному сході країни регіон Південна Карелію через його близькість до кордону з РФ.

За словами мера, під інфраструктуру Північноатлантичного Альянсу може бути віддано міський аеропорт.

"Я думав, наприклад, про аеропорт. Це, звичайно, доступно, якщо сили оборони цього бажають", - сказав Ярва.

Разом з тим, він підкреслює, що питання розміщення військових баз перебуває поза зоною його компетенції.

Слід наголосити, що місто Лаппеєнранта знаходиться за 20 кілометрів від Росії.

Нагадуємо, що 29 червня 2022 року, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до Альянсу.

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