У Фінляндії пропонують розмістити базу НАТО за 20 км від кордону з Росією
Мер фінського міста Лаппеєнранта Кіммо Ярва впевнений, що розміщення у його громаді бази НАТО убезпечить весь регіон
Про це повідомили в YLE.
Влада міста Лаппеєнранта сподівається, що міністерство оборони Фінляндії інвестуватиме саме у розташований на південному сході країни регіон Південна Карелію через його близькість до кордону з РФ.
За словами мера, під інфраструктуру Північноатлантичного Альянсу може бути віддано міський аеропорт.
"Я думав, наприклад, про аеропорт. Це, звичайно, доступно, якщо сили оборони цього бажають", - сказав Ярва.
Разом з тим, він підкреслює, що питання розміщення військових баз перебуває поза зоною його компетенції.
Слід наголосити, що місто Лаппеєнранта знаходиться за 20 кілометрів від Росії.
- Нагадуємо, що 29 червня 2022 року, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до Альянсу.
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