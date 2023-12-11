У Флориді народився найрідкісніший алігатор, яких у світі налічується лише 7 особин
У парку розваг поблизу Орландо, штат Флорида, що має назву "Алігаторленд", з'явився "найрідкісніший алігатор у світі" відомий як лейцистичний
Про це повідомляє Science Alert.
На сьогодні у світі відомо лише сім живих лейцистичних алігаторів, і в Gatorland є три з них. Для порівняння, у світі налічується від 100 до 200 відомих алігаторів-альбіносів.
На відміну від альбінізму, який характеризується відсутністю пігменту меланіну, лейцизм спричинений дефектами у специфічних клітинах, що виробляють пігмент.
"Вперше відтоді, як 36 років тому в болотах Луїзіани було виявлено гніздо лейцистичних алігаторів, ми маємо перше народження чистого білого алігатора, коли-небудь зафіксоване від цих оригінальних алігаторів, - йдеться в повідомленні. - Це не просто рідкісний випадок, це абсолютно надзвичайний і перший у світі".
Подібно до алігаторів-альбіносів, лейцистичні алігатори можуть легко обгоріти під прямими сонячними променями, але, на відміну від альбінізму, лейцизм не збігається з іншими генетичними аномаліями, що спричиняють деформації, такі як викривлення хребта.
Лейцистичні алігатори, як правило, мають міцне здоров'я і можуть жити довгим і щасливим життям у неволі. Однак у дикій природі, ймовірно, таке забарвлення ускладнює полювання та ухиляння від власних хижаків, вважають експерти Інституту природи Одюбона в Новому Орлеані.
"Це неймовірно особливі тварини у світі рептилій, і ми дуже ретельно дбаємо про їхню безпеку, - написали представники "Алігаторленду" у Facebook. - Ми плануємо виставити їх на початку наступного року, щоб гості могли побачити їх, дізнатися про них і закохатися в них як і ми".
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У своєму пресрелізі працівники Честерського зоопарку в Чеширі, Англія, повідомили, що найрідкісніший із ссавців у світі, чорний носоріг, народився у неділю, 12 листопада, посеред білого дня.
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