У фонтані в середмісті Дніпра помітили пітона

Про це пише Dnepr info.

Зазначається, що пітон плавав у фонтані, а місцеві жителі могли його навіть погладити.

"Інтернет-користувачі жартують, що наступного разу на прогулянку з собою варто брати мишку", - йдеться у повідомленні.

Фото: Dnepr info

Довідка.

Пітони - неотруйні змії. В середньому вони досягають розміру до п’яти метрів і нападають на менших тварин. Пітони обвивають жертву та душать її. Ці змії не нападають на більших за себе істот, зокрема на людину.

Пітони не можуть жити у звичайних домашніх умовах, проте вдома їх можна тримати в тераріумі. Його розмір має бути не менше як один в метр в довжину та висоту. Також пітонам необхідна температура до 40 градусів тепла, для цього в тераріумах встановлюють лампи та обігрів.