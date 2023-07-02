У фонтані в середмісті Дніпра помітили пітона
У неділю, 2 липня, у центрі Дніпра місцеві жителі помітили у сквері "Прибрежний" величезного пітона, якого вигулювали хазяїни
Про це пише Dnepr info.
Зазначається, що пітон плавав у фонтані, а місцеві жителі могли його навіть погладити.
"Інтернет-користувачі жартують, що наступного разу на прогулянку з собою варто брати мишку", - йдеться у повідомленні.
Фото: Dnepr info
Довідка.
Пітони - неотруйні змії. В середньому вони досягають розміру до п’яти метрів і нападають на менших тварин. Пітони обвивають жертву та душать її. Ці змії не нападають на більших за себе істот, зокрема на людину.
Пітони не можуть жити у звичайних домашніх умовах, проте вдома їх можна тримати в тераріумі. Його розмір має бути не менше як один в метр в довжину та висоту. Також пітонам необхідна температура до 40 градусів тепла, для цього в тераріумах встановлюють лампи та обігрів.
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