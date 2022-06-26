У Франції оприлюднили деталі розмови Путіна та Макрона напередодні вторгнення РФ в Україну
У Франції оприлюднили деталі розмови президента Франції Емманюеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна, яка відбулася 20 лютого 2022 року
Про це повідомляє Le Parisien.
Дев’ятихвилинну розмову Макрона та Путіна покладено в основу документального фільму "Президент, Європа і війна", який має вийти 30 червня на телеканалі France 2.
Президент Франції спілкувався з російським диктатором після свого візиту до Москви та Києва
Макрон попросив Путіна прояснити ситуацію та прямо розповісти про свої наміри. У відповідь, кремлівський лідер заявив, що президент України Володимир Зеленський "нічого не робить для виконання Мінських домовленостей та бреше".
Путін також звинуватив Макрона у бажанні "переглянути Мінські домовленості" та попросив врахувати "мирні пропозиції" терористів з "ЛДНР".
У відповідь президент Франції відповів що йому "начхати на думку сепаратистів, в угоді вона не передбачена". Водночас він запропонував себе у ролі посередника і заявив, що "зажадає від Зеленського негайної зустрічі".
Наостанок Емманюель Макрон запропонував Володимиру Путіну організувати саміт з президентом США Джо Байденом у Женеві, щоб досягти деескалації. Путін сказав, що "не у захваті від ідеї призначення конкретної дати, а зустріч потрібно готувати, пливучи за течією".
- 17 червня Емманюель Макрон заявив, що готовий відвідати Росію, але для цього Москві треба виконати "попередні умови".
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