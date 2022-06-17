Макрон заявив, що готовий поїхати в Москву до Путіна, але для цього потрібно виконати умови
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий відвідати країну-агресора Росію, але для цього треба виконати "попередні умови"
Про це Макрон заявив у розмові з французьким телеканалом TF1.
За словами президента Франції, Росія станом на сьогодні не виконала умов, щоб він відвідав Путіна.
"Хтось не розуміє, чому я продовжую говорити з Путіним. Я робив це, тому що вбачаю в цьому роль Франції. Візит до Росії? Для цього потрібні попередні умови, а отже, жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це матиме користь", – заявив Емманюель Макрон.
Також Макрон запевнив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршились через контакти з російським агресором.
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