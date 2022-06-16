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Війна з Росією: хроніка
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Кулеба розповів про результати візиту до Києва лідерів чотирьох європейських країн

16 червня, 2022 четвер
20:52
Світ На фото учасники зустрічі в Києві

Міністр закордонних справ України визначив пʼять результатів переговорів президента Володимира Зеленського з лідерами Франції, Румунії, Німеччини та Італії

Про це Дмитро Кулеба написав на сторінці у Facebook.

На його думку, найважливішим результатом перемовин Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса є домовленості з п'яти пунтів.

"1. Санкції. Гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрій Єрмак — Майкл Макфол щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають «втому від санкцій», але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть.

2. Зброя. Були деякі нові корисні оголошення. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому треба більше і частіше. Гості почули.

3. Кандидатство. У порівнянні навіть з початком тижня ми сьогодні стали ближче до отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Гостям подяка. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено. Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат.

4. Зерно. Всі погоджуються, що довіряти Росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов’язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. На цю тему теж дії скоординували.

5. Переговори. Гості не примушували, не схиляли, не тиснули, не ув’язували."Україна повинна виграти цю війну" - показові слова Макрона. Моя порада — облиште цей страх. Здається, за останній час президент і вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна примусити, схилити, затиснути або розвести", - написав Дмитро Кулеба.

  • Нагадаємо, у Києві пройшла зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії
  • Уранці 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом. Пізніше до них приєднався президент Румунії Клаус Йоханніс.
  • 16 червня лідери чотирьох країн ЄС заявили про свій намір підтримати надання Україні кандидатства в ЄС.

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переговори
війна з Росією
Клаус Йоханніс
Дмитро Кулеба
Емманюель Макрон
Маріо Драгі
Олаф Шольц
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