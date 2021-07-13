У Франції понад 900 тис. людей записались на щеплення від COVID через можливі обмеження для невакцинованих

Про це пише Reuters.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вакцинація наразі не буде обов'язковою для широкої громадськості, але наголосив, що обмеження зосереджуватимуться на тих, хто не щеплений.

Він додав, що медичні працівники повинні зробити щеплення до 15 вересня або зіткнутися з наслідками.

Станіслас Ніокс-Шато, який очолює Doctolib, один з найбільших веб-сайтів в країні, що використовується для реєстрації на вакцинацію, заявив радіо RMC, що після оголошення президента рекордна кількість людей кинулась призначати дату щеплення.



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"За кілька хвилин на Doctolib було 7,5 млн з'єднань. Більше 900 тис. французів призначили собі щеплення вчора, що вдвічі перевищує останній рекорд, датований 11 травня", - сказав Ніокс-Шато.

У понеділок Макрон заявив, що медичний талон, необхідний для відвідування масштабних заходів, тепер буде використовуватися набагато ширше, в тому числі для відвідування ресторанів, кінотеатрів та театрів.

Уповільнення темпів вакцинації та різке зростання кількості нових інфекцій через надзвичайно заразний, нині домінуючий варіант "Дельта" змусили уряд переглянути свою стратегію.