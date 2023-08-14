У Франції пройшли підготовку вже 6 тис. українських військових
Станом на серпень у Франції пройшли підготовку 6 тис. українських військовослужбовців у рамках плану з навчання бійців ЗСУ
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Var Matin.
"У серпні ми досягли поставленої на рік мети з навчання 6 000 українських солдатів, розподілених між Францією і Польщею", - заявив він.
Він також зазначив, що до кінця 2023 року у Франції завершать підготовку ще більше українських захисників. Крім того, за його словами, деякі військові ЗСУ проходили навчання у Польщі за підтримки Парижа.
Міністр звернув увагу, що для здійснення контрнаступальних операцій ЗСУ "потребує нового покоління солдатів, яких потрібно навчати".
- Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії у межах програми Op Interflex пройшли підготовку 18 тисяч українських піхотинців. А на серпень близько 900 українських морських піхотинців завершили шестимісячний курс навчання у Великій Британії: серед здобутих навичок - десантні морські операції на малих катерах та пляжні рейди
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