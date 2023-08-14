Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Var Matin.

"У серпні ми досягли поставленої на рік мети з навчання 6 000 українських солдатів, розподілених між Францією і Польщею", - заявив він.

Він також зазначив, що до кінця 2023 року у Франції завершать підготовку ще більше українських захисників. Крім того, за його словами, деякі військові ЗСУ проходили навчання у Польщі за підтримки Парижа.

Міністр звернув увагу, що для здійснення контрнаступальних операцій ЗСУ "потребує нового покоління солдатів, яких потрібно навчати".