Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Підручник української мови для французів видається вперше.

Підручник-самовчитель було укладено за ініціативою та за унікальною методикою видавництва Pocket "tout de suite" - "вивчення мови вже зараз".

Підручник складається з двох частин по 20 уроків для початківців з вивчення граматики та лексики української мови. Інформація у книзі подана у діалогах із перекладом на французьку та вказівкою правильної вимови слів, містить українсько-французький словник та граматичний довідник.

Також підручник Ukrainien tout de suite пропонує тексти про історію України, знакові міста, культуру, видатних діячів минулого: Володимира Великого, Анну Ярославну, Тараса Шевченка, Лесю Українку; та сучасності: про спортсменів Андрія Шевченка, братів Кличків, нинішнього президента Володимира Зеленського та інших.

Авторами книги стали українське подружжя філологів Наталія і Михайло Дубяк, викладачі французької мови, випускники кафедри романської філології Львівського університету ім. І. Франка.

Повідомляється, що Михайло Дубяк викладав українську на курсах в Université Lyon 2 та є автором франко-українського футбольного словника, який було видано до "Євро-2016" в Ліоні, де виступала наша збірна.

Довідка. Проєкт Langue pour tous - "Мова для всіх" - це серія підручників-самовчителів різних мов за методикою видавництва Pocket. Цей проєкт розвивається у співпраці з Université Lyon 3, керівниця проєкту - викладачка університету, лінгвістка Ісмен Котансен-Гурр‘є.