У Франції видали підручник-самовчитель української мови за унікальною методикою
Видавництво Pocket і Ліонський університет видали перший підручник-самовчитель української мови для французів у рамках мовознавчого проєкту Langue pour tous - "Мова для всіх"
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
Підручник української мови для французів видається вперше.
Підручник-самовчитель було укладено за ініціативою та за унікальною методикою видавництва Pocket "tout de suite" - "вивчення мови вже зараз".
Підручник складається з двох частин по 20 уроків для початківців з вивчення граматики та лексики української мови. Інформація у книзі подана у діалогах із перекладом на французьку та вказівкою правильної вимови слів, містить українсько-французький словник та граматичний довідник.
Також підручник Ukrainien tout de suite пропонує тексти про історію України, знакові міста, культуру, видатних діячів минулого: Володимира Великого, Анну Ярославну, Тараса Шевченка, Лесю Українку; та сучасності: про спортсменів Андрія Шевченка, братів Кличків, нинішнього президента Володимира Зеленського та інших.
Авторами книги стали українське подружжя філологів Наталія і Михайло Дубяк, викладачі французької мови, випускники кафедри романської філології Львівського університету ім. І. Франка.
Повідомляється, що Михайло Дубяк викладав українську на курсах в Université Lyon 2 та є автором франко-українського футбольного словника, який було видано до "Євро-2016" в Ліоні, де виступала наша збірна.
Довідка. Проєкт Langue pour tous - "Мова для всіх" - це серія підручників-самовчителів різних мов за методикою видавництва Pocket. Цей проєкт розвивається у співпраці з Université Lyon 3, керівниця проєкту - викладачка університету, лінгвістка Ісмен Котансен-Гурр‘є.
- За рік українські діти у європейських країнах отримали майже 600 тис. книжок завдяки благодійній акції.
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