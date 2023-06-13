Про це інформує France24.

Зазначають, що західні держави були стурбовані посиленням російських дезінформаційних кампаній. Причиною є те, що РФ прагне вплинути на громадську думку в усьому світі через повномасштабне вторгнення в Україну.

"Франція засуджує ці дії, негідні постійного члена Ради Безпеки ООН", - сказала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна й додала, що влада її країни тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти у гібридній війні, яку очолює РФ.

Зазначають, що Франція вже впродовж кількох років бореться з непередбачуваним російськими кампаніями РФ з дезінформації в регіонах франкомовної Африки. Зокрема це стосується тих місць, де активно діяла російська група найманців ПВК Вагнера.