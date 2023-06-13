У Франції викрили дезінформаційну кампанію РФ: фейкові новини публікували начебто від імені відомих ЗМІ
У Франції викрили масштабну російську дезінформаційну кампанію, у межах якої публікували фейкові новини, ворожі до України, начебто від імені відомих французьких ЗМІ
Про це інформує France24.
Зазначають, що західні держави були стурбовані посиленням російських дезінформаційних кампаній. Причиною є те, що РФ прагне вплинути на громадську думку в усьому світі через повномасштабне вторгнення в Україну.
"Франція засуджує ці дії, негідні постійного члена Ради Безпеки ООН", - сказала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна й додала, що влада її країни тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти у гібридній війні, яку очолює РФ.
Зазначають, що Франція вже впродовж кількох років бореться з непередбачуваним російськими кампаніями РФ з дезінформації в регіонах франкомовної Африки. Зокрема це стосується тих місць, де активно діяла російська група найманців ПВК Вагнера.
- 12 червня у Новій Зеландії розпочали службове розслідування щодо співробітника національного радіо Нової Зеландії (RNZ), оскільки з'явилися докази, що він додавав до новин про Україну проросійські коментарі.
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