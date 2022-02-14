У Франції внаслідок вибуху в магазині загинули сім людей
На півдні Франції, у ніч 14 лютого стався вибух, жертвами якого стали мінімум сім людей, серед них двох дітей
Про це повідомляє France Bleu.
Зазначається, що ще чотири особи мають травми різного ступеня тяжкості. Один з яких був змушений вистрибнути із другого поверху, щоб врятуватися від пожежі.
Як відомо, пожежа охопила щонайменше 11 квартир, евакуйовано 25 осіб.
Крім того, чотирьох осіб вважають зниклими безвісти.
За попередніми даними, вибух стався на першому поверсі у магазині, тоді як вогонь поширився на квартири верхніх поверхів.
У магазині знайшли балони з газом, але поки що неможливо сказати, чи є вони причиною вибуху.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.23
Купівля 28.23Продаж 28.89
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.82
- Актуальне
- Важливе