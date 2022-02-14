У Франції внаслідок вибуху в магазині загинули сім людей

Про це повідомляє France Bleu.



Зазначається, що ще чотири особи мають травми різного ступеня тяжкості. Один з яких був змушений вистрибнути із другого поверху, щоб врятуватися від пожежі.



Як відомо, пожежа охопила щонайменше 11 квартир, евакуйовано 25 осіб.



Крім того, чотирьох осіб вважають зниклими безвісти.



За попередніми даними, вибух стався на першому поверсі у магазині, тоді як вогонь поширився на квартири верхніх поверхів.



У магазині знайшли балони з газом, але поки що неможливо сказати, чи є вони причиною вибуху.



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