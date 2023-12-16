У Франції знайшли живим британського підлітка, який 6 років вважався зниклим безвісти
Британського хлопчика Алекса Бетті, який зник безвісти в Європі шість років тому, знайшли живим і неушкодженим на південному заході Франції
Про це пише The Washington Post.
Зазначається, що Алекс Бетті зник у віці 11 років під час сімейної відпустки. Зараз хлопцю вже 17 років.
Як встановило слідство, Бетті родом з Олдема, невеликого містечка поблизу Манчестера на півночі Англії. Він зник після поїздки до Іспанії у 2017 році на сімейні канікули зі своїм дідусем Девідом Бетті та матір’ю Мелані Бетті, які не мали батьківської опіки над ним.
У середу вранці хлопця знайшов водій доставки поблизу французького міста Тулуза. Його доставили до французької поліції.
Алекс розповів водію, який його підвозив, що жив в Іспанії, а потім у Франції у "мандрівній духовній спільноті", але вирішив поїхати, частково тому, що сумував за своїми близькими у Британії. Хлопець зізнався водію, що йшов пішки чотири дні.
Водій зауважив, що у хлопця були гроші, їжа та вода, він також мав добрий фізичний вигляд, але казав, що "просто хоче жити нормальним життям, знову побачити свою бабусю та мати нормальне майбутнє".
"Ми з полегшенням і радістю отримали новини від французької влади про те, що, на їхню думку, Алекса Бетті знайшли здорового та в безпеці", - сказав помічник начальника поліції Манчестера.
За його словами, бабуся Алекса Сьюзан Каруана, яка є його законним опікуном, підтвердила особу підлітка через відеодзвінок. Його матір та дідуся досі розшукує поліція у зв’язку з його зникненням, але їхнє місцеперебування невідоме.
Хлопчик залишиться під вартою у Франції, найближчими днями його повернуть до батьківщини.
- Напередодні у центрі французького Парижа невідомий з вигуком "Аллах акбар" напав з ножем на перехожих. Одна людина загинула на місці, ще дві зазнали поранень.
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