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У G7 висловилися за якнайшвидше досягнення згоди МВФ і України щодо повноцінної співпраці

23 грудня, 2022 п'ятниця
16:21

Сергій Марченко взяв участь у зустрічі міністрів фінансів та керівників центробанків країн G7, керівництва ЄС, МВФ і Світового Банку. Сесія була присвячена фінансовій та економічній ситуації в Україні в умовах повномасштабного вторгнення РФ та злочинних обстрілів цивільної інфраструктури

Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів України.

Стало відомо, що виступаючи на сесії, Сергій Марченко подякував партнерам із G7 за безкомпромісну підтримку України у 2022 році. Фінансова та військова допомога, санкційний тиск на агресора – це те, що допомагає Україні підтримувати своїх громадян та гідно протистояти ворогу.

Окремо, Сергій Марченко подякував Міністру фінансів Німеччини Крістіану Лінднеру та Німеччині, яка головувала у G7 у 2022 році.

"Німеччина завершує своє головування у Великій сімці, тож дозвольте сьогодні висловити щиру  подяку за ваші зусилля у підтримці України протягом цього року. Ми мали честь співпрацювати з G7 за вашого головування, під час якого Німеччина відігравала провідну роль у мобілізації підтримки для України", - сказав Сергій Марченко.

Зокрема зазначається, що він наголосив, що дефіцит бюджету у наступному році складе 38 млрд дол США. І Україна розраховує на підтримку G7 для фінансування дефіциту. У цьому контексті сторони обговорили створення міжвідомчої Координаційної платформи донорів для координації існуючих і нових механізмів підтримки бюджету України, а також швидкого відновлення та реконструкції.

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"Ключове значення цієї Платформи полягає в тому, щоб члени G7 обговорювали питання України за одним столом, що дозволить більш якісно координувати залучення та надходження фінансової допомоги Україні", - прокоментував ініціативу Сергій Марченко.

Також стало відомо, що під час зустрічі усі присутні партнери одноголосно висловились за необхідність якнайшвидшого досягнення згоди щодо повноцінної програми співпраці (UCT) МВФ з Україною, що передбачатиме фінансування від Фонду для потреб держбюджету.

Міністр фінансів України окреслив фінансово-економічну ситуацію в Україні за підсумками 2022 року.

"Зазнаючи постійних невдач на полі бою, російська федерація намагається зруйнувати економіку України. Але наші економіка та фінансова система продовжують функціонувати, незважаючи на системні обстріли критичної інфраструктури, руйнування електромереж, блокування портів та експорту морськими шляхами. Споживання залишається на високому рівні, а допомога партнерів дала змогу профінансувати більше, аніж половину дефіциту бюджету цього року", - зазначив під час виступу Сергій Марченко.

  • Нагадаємо, 20 грудня МВФ схвалив нову моніторингову програму, яка залучатиме донорів для України.

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Світ
війна з Росією
допомога Україні
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