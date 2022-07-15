У Гаазі 45 країн домовилися розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

Про це написав очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Воєнні злочини росіян в Україні допомагатимуть розслідувати 45 країн. Серед них США, країни Європейського союзу, Велика Британія, Канада, Мексика та Австралія. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак уточнив, що на конференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі були присутні представники понад 40 країн. Серед них міністри закордонних справ, юстиції, генеральні прокурори та інші посадовці.



"На конференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі 45 країн домовилися спільно координувати розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, а також забезпечити відповідальність винних", – написав Єрмак.

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Країни підписали спільну декларацію про співпрацю та домовилися координувати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також забезпечити відповідальність винних.

13 липня очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна офіційно пропонує створити Спецтрибунал з воєнних злочинів Росії.

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