У Гаазі розпочинаються слухання у справі захоплення Росією українських моряків

Про це повідомляє сайт МЗС України.



У МЗС нагадали, що Росія утримувала українські судна близько одного року, а членів екіпажу - протягом 9,5 місяців, а також здійснювала щодо них кримінальне переслідування.



"Разом з тим, відповідно до Конвенції ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом, що забороняє іноземним державам оглядати, накладати арешт, утримувати судно та здійснювати судове переслідування. Такі дії Російської Федерації є порушенням фундаментальних принципів міжнародного права", - наголосили в МЗС.



Дипвідомство також нагадало, що Україна вже довела грубе порушення Росією міжнародного права в Міжнародному трибуналі з морського права, який ухвалив обов'язкове до виконання рішення негайно звільнити українські військово-морські судна та 24 затриманих українських моряків.



"За це рішення проголосувало 19 з 20 суддів, проти даного рішення був лише суддя з Росії. Наразі Росія скористалась правом на оскарження юрисдикції Арбітражу. Україна відповість на заперечення Росії щодо юрисдикції на усних слуханнях. Україна впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію по цій справі і Росія понесе відповідальність за грубі порушення морського права", - підсумували в МЗС.



Слухання розпочинаюься о 14:00 за київським часом. Росія представляє свою позицію 11 жовтня, Україна - 12 жовтня.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки Росія захопила українські військові кораблі, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь. Про намір вони, відповідно до міжнародних норм, поінформували іншу сторону. Однак замість забезпечити фарватер, російські диспетчери викликали кораблі ФСБ. Російські кораблі "Соболь", "Дон", "Мангуст"та "Суздалець" здійснили напад на кораблі ВМС України.

27-28 листопада окупаційні "суди" в Криму заарештували 24 захоплених у полон українських моряків. Усім захопленим Росією українським морякам висунули звинувачення в "незаконному перетині кордону".

Усі захоплені Росією українські моряки назвалися військовополоненими.

В ООН визнали військовополоненими захоплених Росією українських моряків.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права вирішив, що Росія має негайно звільнити полонених українських моряків та затримані військові судна й повернути їх Україні.

7 вересня 2019 року Росія повернула Україні всіх 24 моряків у рамках обміну за формулою 35 на 35.

18 листопада 2019 року Росія повернула Україні захоплені військові судна: "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу".

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