Про це він розповів в етері Еспресо



"Росіяни зараз намагаються, особливо у Генічеську та Скадовську, створити уявлення про свою впевненість та купують лояльність місцевого населення. Окупанти роблять дуже великі виплати, люди отримують непропорційно високі зарплати, які значно вище за їхніх колег на тих самих посадах у Росії або Криму. До прикладу, нянечка у дитячому садочку може отримувати 30 тисяч рублів, коли у той час на такій позиції у Криму зарплата буде 15 тисяч рублів. Також здійснюють виплати за земельні паї. Тобто хочуть засипати людей грошима, хоч за будь-що", - розказав аналітик.



Сергій Данилов підсумував, що такі виплати росіянам мало допомагають, бо більша частина населення бере ці гроші з розумінням, що зроблять окупантів біднішими, однак для частини місцевих це буде фактором до прояву лояльності.

26 грудня у Генічеську, що на Херсонщині, росіяни почали перекидати окупаційну поліцію на лівий берег області та залучати до чергування на блокпостах

Також депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розказав, що у Генічеську окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом набору до поліції

28 грудня Центр національного спротиву повідомляв, що у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області росіяни формують списки нерухомого майна, власники якого евакуювались з регіону

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