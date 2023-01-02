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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Генічеську та Скадовську росіяни намагаються в різний спосіб купити лояльність місцевого населення, - експерт-міжнародник Данилов
Ексклюзив

У Генічеську та Скадовську росіяни намагаються в різний спосіб купити лояльність місцевого населення, - експерт-міжнародник Данилов

2 січня, 2023 понедiлок
17:41
війна з Росією

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, який уважно відстежує ситуацію на півдні України, зазначив, що окупанти роблять дуже великі виплати, люди отримують непропорційно високі зарплати

Про це він розповів в етері Еспресо

"Росіяни зараз намагаються, особливо у Генічеську та Скадовську, створити уявлення про свою впевненість та купують лояльність місцевого населення. Окупанти роблять дуже великі виплати, люди отримують непропорційно високі зарплати, які значно вище за їхніх колег на тих самих посадах у Росії або Криму. До прикладу, нянечка у дитячому садочку може отримувати 30 тисяч рублів, коли у той час на такій позиції у Криму зарплата буде 15 тисяч рублів. Також здійснюють виплати за земельні паї. Тобто хочуть засипати людей грошима, хоч за будь-що", - розказав аналітик.

Сергій Данилов підсумував, що такі виплати росіянам мало допомагають, бо більша частина населення бере ці гроші з розумінням, що зроблять окупантів біднішими, однак для частини місцевих це буде фактором до прояву лояльності.

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Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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