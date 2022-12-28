У Генічеську окупанти збираються "віджати" майно українців, які евакуювались, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти розповсюджують листівки по багатоквартирних будинках та приватному сектору. Від мешканців колаборанти вимагають принести документи "власника об’єкта нерухомості" у "фонд розвитку території".

"За практикою інших міст не важко передбачити, що якщо власник не знайдеться, то його нерухомість оголосять “безгосподарчою”, тобто такою, що підпадає під “націоналізацію”. Зауважимо, що водночас в місті відбувається самовільне зайняття житла з боку родичів колаборантів та власників російських паспортів, які “евакуювались” з правого берега Херсонщини. Негласний дозвіл на це їм вже надала окупаційна влада", - пишуть у Центрі.

Генічеськ на карті України:

26 грудня у Генічеську, що на Херсонщині, росіяни почали перекидати окупаційну поліцію на лівий берег області та залучати до чергування на блокпостах.

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