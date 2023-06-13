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У Голій Пристані на Херсонщині окупанти змушують місцевих на камеру дякувати МНС РФ за "евакуацію", — Генштаб

13 червня, 2023 вiвторок
19:38
Війна з Росією Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина

У Голій Пристані на Херсонщині окупанти змушують місцевих, які врятувалися із затопленого населеного пункту самостійно, дякувати за "порятунок" МНС РФ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 червня.

"Окупаційна влада примушує місцеве населення говорити на відеокамеру слова вдячності підрозділам МНС РФ за, начебто, порятунок та евакуацію. Хоча весь цей час, так і не дочекавшись допомоги від окупаційної влади, люди були вимушені самотужки рятувати один одного. Після стабілізації ситуації та відходу води, повертаючись у місто, люди стають свідками мародерства та пограбувань власних осель", - йдеться у повідомленні.

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження ворога і 3 — по ЗРК противника

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

За день росіяни завдали 29 авіаударів та здійснили 20 обстрілів з РСЗВ

Також, протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БПЛА “Shahed” по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. 

Силами та засобами ППО було знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області, Нововасилівка, Середина-Буда, Атинське, Білопілля, Павлівка, Ободи Сумської області, а також  Івашки, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської та Веселе Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів в районах Григорівки та Сухої Балки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Південне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка, водночас ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли в районі Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Сторожеве,  Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, включаючи: Времівка, Новопіль Донецької області; Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Жереб’янки, Кам’янське Запорізької області; Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Вірівка, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

У результаті ворожої атаки в ніч на 13 червня у Кривому Розі загинуло 11 людей, у місті 14 червня оголошено днем жалоби.

Херсонщина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Бахмут
ракетний удар
втрати окупантів
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