У Голій Пристані окупанти облаштовують склади награбованого майна і розбирають автівки на запчастини
У тимчасово окупованому місті Гола Пристань Скадовського району Херсонської області російські окупанти облаштовують склади з награбованим майном мешканців та розбирають викрадені автівки
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"У населеному пункті Гола Пристань на тимчасово окупованій території у Херсонській області в конфіскованих будівлях окупанти облаштували склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини", - йдеться у повідомленні.
За словами заступниці міністра оборони, викрадені у мешканців Голої Пристані автівки російські військові розбирають на деталі для їх подальшої реалізації на території Росії.
"Злочинна сутність пронизує країну-агресора з низу до верху", - додала Маляр.
- Центр нацспротиву 11 червня повідомляв, що російські війська на території тимчасово окупованої Херсонської області грабують затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС населені пункти, а жителів не пускають у їхні села та міста.
- 28 червня у Генштабі заявили, що російські окупанти у Горностаївці Херсонської області викрадають житло у місцевих мешканців та оголошують його своєю власністю.
- Також Ганна Маляр повідомляла, що в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини росіяни заборонили надавати безоплатну медичну допомогу мешканцям, які не отримали паспорт РФ.
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