Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У населеному пункті Гола Пристань на тимчасово окупованій території у Херсонській області в конфіскованих будівлях окупанти облаштували склади зберігання награбованого майна та пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини", - йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра оборони, викрадені у мешканців Голої Пристані автівки російські військові розбирають на деталі для їх подальшої реалізації на території Росії.

"Злочинна сутність пронизує країну-агресора з низу до верху", - додала Маляр.