У Гостомелі водій на смерть збив чоловіка на пішохідному переході

Про це повідомляє поліція Київської області.

ДТП сталась у селищі Гостомель, близько 19:00 вівторка, 24 жовтня. Попередньо відомо, що водій скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Від отриманих травм, 45-річний місцевий мешканець загинув на місці. За даним фактом слідчі вже розпочали досудове розслідування.

"Поліціянти Київщини звертаються до водіїв: неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, безпечної відстані та швидкісного режиму. Також закликаємо пішоходів: у темний час доби носіть світлий одяг та світловідбивальні елементи!", - йдеться у повідомленні.