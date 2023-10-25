У Гостомелі водій на смерть збив чоловіка на пішохідному переході
Ввечері вівторка, 24 жовтня, смертельна ДТП сталась у Гостомелі Київської області
Про це повідомляє поліція Київської області.
ДТП сталась у селищі Гостомель, близько 19:00 вівторка, 24 жовтня. Попередньо відомо, що водій скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Від отриманих травм, 45-річний місцевий мешканець загинув на місці. За даним фактом слідчі вже розпочали досудове розслідування.
"Поліціянти Київщини звертаються до водіїв: неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, безпечної відстані та швидкісного режиму. Також закликаємо пішоходів: у темний час доби носіть світлий одяг та світловідбивальні елементи!", - йдеться у повідомленні.
- 25 жовтня у Києві автомобіль виїхав на тротуар і здійснив наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Драгер показав, що водій був тверезим.
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